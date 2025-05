"KOSMOS" ist ein einzigartiges Festival, das mit seiner Vielfalt und Kreativität begeistert. Was es so besonders macht, sind nicht nur die ungewöhnlichen Veranstaltungsorte, sondern auch der Anspruch, ein Festival für Demokratie zu sein. "KOSMOS" wurde 2018 als direkte Reaktion auf die rechten Demonstrationen ins Leben gerufen – zunächst als kurzfristig organisiertes #wirsindmehr-Konzert in der Innenstadt, das spontan 65.000 Menschen anlockte.



Was als eine einmalige Veranstaltung begann, entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer großen, gemeinschaftlichen Idee: Vereine, Initiativen, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen aus allen Bereichen des Lebens kommen zusammen, um ein lebendiges Stadtfest zu gestalten. "KOSMOS" ist alles andere als gewöhnlich: Unter anderem geplant sind Diskussionsrunden an Bushaltestellen, Basketballspiele auf Kreuzungen, Konzerte im Einzelhandel, Yoga am Brunnen, Lesungen in Waschsalons. Mehr Infos zum genauen Programm finden Sie hier.