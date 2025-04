In einer Stadt, die Kreativität schätzt, entstehen beeindruckende Wandgestaltungen, die sich über die gesamte Stadt und weit darüber hinaus ziehen. Ostdeutschlands größtes zusammenhängendes Graffito am Hochhaus am Brühl stammt ebenfalls aus den Dosen von "Rebel Art". Ihre Galerie auf dem Brühl trägt zur Wiederbelebung eines ehemaligen Ladenviertels bei – ein Raum für neue Möglichkeiten in der lebendigen Kunstszene von Chemnitz.