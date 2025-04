Im heutigen Stadtgebiet von Chemnitz ist die erste sächsische Fabrik Sachsens und die zweite in ganz Deutschland gegründet worden: die Bernhard‘sche Spinnerei. Die 1799/1800 von den Brüdern Carl Friedrich und Ludwig Bernhard im heutigen Stadtteil Harthau errichtete maschinelle Baumwollspinnerei war zudem Vorbild für viele Spinnmühlen, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Sachsen entstanden und gilt damit als Beginn der Industriellen Revolution der Chemnitzer Region. Um ihre Maschinen mit Wasserkraft antrieben zu können, siedelten sich von da an zahlreiche Fabriken an den Flussläufen im Erzgebirgsvorland an.