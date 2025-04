Rebecca Horn (1944-2024) war eine der bedeutendsten deutschen Künstlerinnen der Gegenwart. Auf dem "Purple Path" wird ihre Skulptur "The Universe in a Pearl" vom 29. März bis zum 30. November 2025 in der Hospitalkirche St. Georg in Lößnitz ausgestellt. ​Die 2006 von Horn geschaffene vertikale Skulptur besteht aus drei übereinander angeordneten, goldfarbenen Trichtern, die mit einem Spiegel über einer rotierenden, verspiegelten Bodenskulptur montiert sind. Diese Anordnung erzeugt eine Illusion unendlicher Tiefe, indem die reich verzierte Decke der Kirche scheinbar in die Unendlichkeit fortgesetzt wird. Die Kombination aus Licht, Spiegeln und Architektur schafft eine hypnotisierende Atmosphäre, die zum Staunen einlädt.