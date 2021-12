Amtsantritt Chemnitz 2025: Wie Stefan Schmidtke die Kulturhauptstadt mitgestalten will

Hauptinhalt

Am 1. Dezember tritt Stefan Schmidtke offiziell sein Amt als Leiter der Kulturhauptstadt GmbH in Chemnitz an. Der in Döbeln geborene Kulturmanager kehrt nach Stationen als Programmdirektor des Festivals "Theater der Welt" in Düsseldorf und als Kurator der Wiener Festwochen nun in seine Heimat zurück. Seine Aufgabe: die Ideen aus der Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 in ein funktionierendes Programm zu überführen. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Menschen in Chemnitz.