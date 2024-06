Mit dem "Light our Vision" findet in diesem Jahr ein noch junges Festival zum zweiten Mal statt. An vier Tagen im September lassen Künstlerinnen und Künstler Bauwerke und Plätze in der Innenstadt erstrahlen. Lichtinstallationen, Videos und 3D-Animationen verwandeln die gewohnte Umgebung und tauchen sie in stimmungsvolles Licht. Die Akteur*innen wollen auch damit auch zur Veränderung des Stadtbildes inspirieren. Die sächsische Architektenkammer hat das Lichterfestival ins Leben gerufen und möchte es auch im Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz etablieren.