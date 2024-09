Eines der Hauptprojekte von Chemnitz 2025 ist der "Purple Path" – ein Kunst- und Skulpturenpfad, der von Chemnitz aus in 38 Städte und Gemeinden der Region führt. Werke von über 70 internationalen, aber auch regionalen Künstlerinnen und Künstlern sind geplant. Davon stehen einige bereits und locken zu kleinen Ausflügen ins Erzgebirge: etwa in den Austelpark nach Zwönitz, wo Nevin Aladağs Leuchtinstallation "Color Floating" über dem Teich schwebt oder nach Aue-Bad Schlema, wo Tony Craggs Bronze-Skulptur "Stack" den Kurpark bereichert.



2024 sollen insgesamt 20 weitere Kunstwerke auf dem "Purple Path" installiert werden. Als nächstes werden am 13. Oktober die Skulptur "Bogen" von Leonora Salihu an der Gedenkstätte des ehemaligen Frauengefängnisses in Stollberg eingeweiht, am 20. Oktober das Werk "Zwei in ein ander Gewobene" von Olaf Holzapfel in Amtsberg.