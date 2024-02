Ein Theaterstück auf der Höhe der Zeit können Sie am Samstag im Magdeburger Schauspielhaus erleben. Dort wird der 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Roman "Blutbuch" von Kim de l'Horizon auf die Bühne gebracht. Es handelt sich um eine berührende, humorvolle und vielschichtige Geschichte über Identität, die Weitergabe von Traumata und das Schweigen in Familien.



Erzählt wird das Ganze von einer nicht-binären Person, als solche sich auch Kim de l'Horizon identifiziert. Während das Buch deswegen in der Literatur-Welt für Aufsehen sorgte, ist das Theater schon länger ein Ort, an dem Geschlechtsidentitäten verhandelt werden. Von der Kritik wird die Magdeburger Bühnenfassung nicht als Skandel, sondern als Glückserlebnis gefeiert – machen Sie sich am besten selbst ein Bild.