Der Marktplatz von Chemnitz beherbergt ein Doppelrathaus: Das Alte Rathaus stammt aus dem 15. Jahrhundert, das Neue Rathaus wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Während das Neue Rathaus im Zweiten Weltkrieg verschont blieb, wurden das Alte Rathaus und die dahintergelegene Jacobikirche zerstört. Nach dem Wiederaufbau sieht das Alte Rathaus inzwischen neuer aus und verwirrt nun so manchen Touristen.



Ebenfalls am Markt befindet sich das Siegert'sche Haus. Es ist das einzige vor der Industrialisierung entstandene Wohnhaus in der Innenstadt, das noch erhalten ist. 1741 im Stil des Barocks fertiggestellt, wurde es im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt. Die wunderschöne rosa Fassade mit goldenen Verzierungen konnte in der 1950er-Jahren wiederhergestellt werden.