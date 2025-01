Mit einem großen Reigen an Ausstellungen begleiten die Kunstsammlungen Chemnitz das Kulturhauptstadtjahr – vom norwegischen Maler Edvard Munch über den in Chemnitz geboren Expressionisten Karl-Schmidt-Rottluff bis zur DDR-Künstlergruppe Clara Mosch wird der Bogen gespannt. Neben dem Museum am Theaterplatz und dem Museum Gunzenhauser gehören auch das Schloßbergmuseum, die Burg Rabenstein, das Henry van de Velde-Museum in der Villa Esche und das Carlfriedrich Claus Archiv zu den Kunstsammlungen.