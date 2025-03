Erinnern Sie sich noch an die 90er-Jahre? Harter Techno wummerte in den leeren Industriehallen des Ostens. Die etwas bravere musikalische Schwester des Techno lief als "Eurodance" im Radio und den "richtigen" Diskotheken wie dem "Flash" in Altenburg. Im Theaterzelt Altenburg kann man am Sonnabend noch einmal zurückreisen in die Welt von Blümchen, Snap und Songs wie "Barbie Girl", den Glitzerjacken und den "Moon boots" genannten Plateaustiefeln.

"Wir machen hier kein Dokumentar-Theater, sondern erzählen ein glitzerndes Märchen mit realem Hintergrund", beschwichtigt Regisseur Manuel Kressin. Mit leichter Hand soll das Publikum durch das Stroboskoplicht zurück in die Zeit geführt werden, als all die Griesgrame von heute noch jung waren und jedes Wochenende die Tanzfläche stürmten. Was ist passiert in den vergangenen drei Jahrzehnten? Wo ist sie hin, all die Lebenslust, die Bewegungsfreude? Kann der Rausch der Jugend noch einmal zum Leben erweckt werden, vielleicht hier, im Theaterzelt in Altenburg? Am 29. März gibt es die Gelegenheit, dieser Frage nachzusinnen..