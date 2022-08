Wem der nahe Stausee nicht reicht, könnte die Zwickauer Kunstsammlungen besuchen. Museen sind bei Hitze immer erfrischende Orte! Zu sehen sind dort nicht nur Südsee-Bilder des Expressionisten Max Pechstein, die unter dem Eindruck seiner Reise auf die Insel Palau 1913/14 entstanden. Seine Impressionen aus dem vermeintlichen Paradies machten Pechstein damals zum Star, heute ist das Image des Hausheiligen deswegen angekratzt. Einen zweiten Sehnsuchtsort fand der gebürtige Zwickauer Anfang der 1920er-Jahre in kühleren Gefilden, wie sich derzeit in einer Sonderausstellung besichtigen lässt, nämlich in der Region um Leba in Hinterpommern, an der heutigen polnischen Ostsee. Dort griff er zum ersten Mal zur Kamera für eindrucksvolle Bilder von Fischern und Landfrauen in kühlendem Schwarz-Weiß.