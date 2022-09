Das Schloss Rochsburg im Zwickauer Muldental ist kaum zu übersehen: es ragt auf einem 50 Meter hohen Felssporn aus dem malerischen Naturschutzgebiet heraus. Die markante Aufteilung der Anlage in Hauptburg, Vorburg und zwei Zwingeranlagen erinnert noch heute an die mittelalterliche Entstehung der Burg im späten 12. Jahrhundert. Das heutige Erscheinungsbild des Schlosses mit Merkmalen aus Spätgotik und Renaissance ist der Familie Schönburg zu verdanken, die den imposanten Bau im 16. Jahrhundert übernahm und umgestaltete.

Besucher und Besucherinnen können in vielfältigen Themenführungen die entlegensten Winkel des Schlosses entdecken – oder im Museum in der Kernburg mehr über die 800-jährige Geschichte der Anlage erfahren. In der Dauerausstellung "Leute machen Kleider" sieht man Beispiele aus 1000 Jahre Modegeschichte, während die aktuelle Sonderausstellung "Spuk auf der Rochsburg" das Schloss als Drehort unter die Lupe nimmt.



Wer die Anlage per Wander- oder Radweg erreicht, kann sich beim Besuch der Schokoladenmanufaktur auf dem Schlossgelände für die Anreise belohnen. Außerdem werden sich die einen oder anderen noch aus Kindheitstagen an das Schloss hoch über der Mulde erinnern – bis 1998 war hier eine Jugendherberge angesiedelt.