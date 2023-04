In der Tuchfabrik Gebr. Pfau werden funktionsfähige Maschinen aus der Zeit um 1900 bis in die 1980er-Jahre in ihrem originalen Zusammenhang präsentiert. Die Vollständigkeit des Maschinenparks zusammen mit den historischen Gebäuden ist in Mitteleuropa einzigartig. Die Maschinen und Gebäude wurden bereits unmittelbar nach dem Ende der Produktion 1990 unter Denkmalschutz gestellt. Die Besucherinnen und Besucher erleben in geführten Rundgängen von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum fertigen Stoff den ganzen Produktionsprozess. Der originale Spinnsaal mit zahlreichen Wagenspinnern ist in Deutschland einmalig.