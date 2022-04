Märkte, Natur und Zugmaschinen In Chemnitz und Zwickau den Frühling 2022 begrüßen: Tipps für tolle Ausflugsziele

Im Frühling gibt es nicht nur für Familien tolle Ausflugsziele in der Umgebung von Chemnitz und Zwickau zu entdecken: Besondere Märkte locken nach Waldenburg, Crimmitschau und zum Wasserschloss Klaffenbach. Am 1. Mai startet zur Freude von großen und kleinen Eisenbahn-Fans die Saison für den Chemnitztalexpress sowie die Parkeisenbahn Chemnitz. Zudem kann an der Talsperre Kriebstein Kunst erwandert und im Erzgebirgischen Freilichtmuseum in Seiffen ein besonderes Kunsthandwerk bestaunt werden.