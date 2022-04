Parkeisenbahn Chemnitz gGmbH

Wo: Küchwaldring 24, 09113 Chemnitz



Wann:

Dienstag bis Freitag: 14 bis 17.30 Uhr

Samstag: 13 bis 18 Uhr

Sonntag & Feiertag: 10 bis 12 Uhr & 13 bis 18 Uhr



Juni, Juli, August

Dienstag bis Freitag: 9:30 bis 12 Uhr & 13 bis 17:30 Uhr



Preise: Erwachsene 3 Euro, Kinder 2 Euro



Maifest und Eröffnung Gartenbahnsaison

1. Mai 2022, ab 10 Uhr

Fahrten mit dem "Trabant auf Schienen" ab 13 Uhr

Fahrzeugparade der Parkeisenbahn um 15 Uhr



Natur auf der Spur

Naturkundliche Entdeckungsfahrten mit der Parkeisenbahn durch den Küchwald.

10. Mai 2022, 9 bis 12 Uhr

Telefonische Anmeldung notwendig: 0371/ 330 11 00



Chemnitzer Ballonfest

Mehr als zehn Heißluftballons werden erwartet. Beginn ist am Freitag um 13 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 10 Uhr. An allen drei Tagen starten bei guter Witterung gegen 19 Uhr Ballons. Dazwischen gibt es ein vielfältiges Programm.

20. Mai bis 22. Mai 2022



Natur auf der Spur

Naturkundliche Entdeckungsfahrten mit der Parkeisenbahn durch den Küchwald.

24. Mai 2022, 9 bis 12 Uhr

Telefonische Anmeldung notwendig: +49 371 – 330 11 00



Kindertagsfahrten mit Überraschungen

Zum Kindertag gibt es Naschereien.

1. Juni 2022

9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr



Pfingstfeiertage im Grünen

Buntes Sonderfahrtsprogramm.

4. bis 6. Juni, 13 bis 18 Uhr



68. Geburtstag der Parkeisenbahn

Wer am 14. Juni 2022 genau 6, 8 oder 68 Jahre alt wird, darf gegen Nachweis kostenfrei eine Ehrenrunde drehen.

14. Juni, 13 bis 17:15 Uhr