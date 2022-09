Blick aus der Luft auf Waldenburg mit dem Schloss (vorn) und dem Markt gleich dahinter Bildrechte: dpa

Die Töpferstadt Waldenburg im Kreis Zwickau startet in den Herbst und lädt zum Ausflug mit der ganzen Familie ein, am dritten Septemberwochende wird der Kräuter- und Pflanzenmarkt "Basilikum" zusammen mit einem Töpfermarkt veranstaltet. Außerdem findet der Parklauf statt. Der Grünfelder Park, ein Landschaftspark nach englischem Vorbild, liegt an der Mulde, lädt zum Spazieren und Entdecken klassizistischer Bauwerke ein. Es finden auch öffentliche Führungen statt, die nächste am 3. Oktober. Ebenso lohnt ein Besuch im Schloss, das schon Kulisse für zahlreiche Historien- und Märchenfilme sowie "The Grand Budapest Hotel" war, oder im Naturalienkabinett.