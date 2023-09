Die Erlebniswelt Phänomenia in Stollberg ist immer einen Besuch wert: Hier können Kinder den Weltraum erkunden, mit optischen Täuschungen experimentieren oder andere naturwissenschaftliche Bereiche erforschen. In den Herbstferien bietet das Wissenschaftsmuseum außerdem zwei tolle Workshops an: Es werden in der ersten Ferienwoche Herbstdrachen gebaut, um das Element Luft zu verstehen. In der zweiten Ferienwoche können Kinder in einem Workshop Lavendelsäckchen herstellen, um über den besonderen Duft die eigenen Sinne besser zu kennenzulernen.