Im Puppentheater in Zwickau können Kinder das Theater mit den Figuren näher kennenlernen: In den jeweils mehrtägigen Workshops wird etwa mit Licht und Schatten gespielt. Spielerisch lernen die Kids in einem anderen Workshop auch das Sprechen, Zuhören und Puppenspielen auf Englisch. Am Ende wird ein ganzes Stück in der Fremdsprache aufgeführt.