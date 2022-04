Wer Lust auf verschiedene kulinarische Köstlichkeiten hat, ist auf dem Ostermarkt in Bad Schlema genau richtig. Mehr als 30 Händlerinnen und Händler bieten am 17. und 18. April (Sonntag und Montag) hier ihre Ware an und laden zu einem Spaziergang durch die Stände ein. Für Kinder gibt es die Bastelstraße des Kreisjugendrings zu entdecken – und auch der Osterhase ist unterwegs, mit der ein oder anderen Süßigkeit im Gepäck. Wer an einem Ostergebet am Ostersonntag teilnehmen möchte, ist herzlich um 14 Uhr auf den Platz vor dem Kurmittelhaus eingeladen. Eine musikalische Begleitung dazu stellt der Posaunenchor Wildbach-Langenbach.