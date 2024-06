Auch ein entspannter Rundgang durchs Zentrum der Stadt Zwickau mit ihren zahlreichen Brunnen könnte Abkühlung bringen: Vorbei geht es an Schwanen-, Tuchmacher-, Brauer- oder Hauptmarkt-Brunnen. Ein besonderes Kulturdenkmal befindet sich mit dem Johannisbad in der Johannisstraße.



Der beeindruckende neogotische Bau wurde 1869 als Orthopädische Heil- und Badeanstalt eröffnet. Der Entwurf stammte vom Architekten Gotthilf Ludwig Möckel. Als einzigartiges Volksbad und "Schwimmoper" wurde der 2000 wiederöffnete Bau gefeiert. Donnerstags wird zwischen 7 und 8 Uhr zum Frühschwimmen eingeladen. In dieser Zeit wird das gesamte Becken zum Bahnenschwimmen genutzt. In Rückenlage lässt sich der einer Kirche gleichende Saal vermutlich am besten bewundern.