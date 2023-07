Im Förderzentrum für Jugend und Umwelt solaris in Chemnitz gibt es die ganzen Sommerferien lang verschiedene Angebote – vor allem für kleine Handwerkerinnen und Handwerker. In einem Workshop geht es um die Eisherstellung und was die mit Chemie zu tun hat – inklusive Verkostung. In einem anderen Workshop mit dem Titel "Stahlschrottplastik" geht es ans Schweißgerät. Außerdem auf dem Programm stehen Maltechniken, Nähkurse oder Modellbau-Camps u.v.m.