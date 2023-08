Spaß, Abenteuer, Bastelangebote Chemnitz und Zwickau: 9 Tipps für die Sommerferien – im Schloss, Museum und Theater

Hauptinhalt

Bis zum 26. August gibt es in den Sommerferien in Sachsen für Kinder und Jugendliche in Chemnitz, Zwickau und Umgebung tolle Angebote: Mit dem Roboter das Industriemuseum Chemnitz entdecken, das Weltall in Freiberg entdecken oder ein Märchen auf Schloss Rochlitz erleben? Wir haben neun Empfehlungen zu Angeboten für Schüler und die ganze Familie – mit Service-Infos zu Adressen und Terminen.