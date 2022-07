Das Förderzentrum für Jugend und Umwelt solaris bietet die gesamten Sommerferien vielfältige Angebote und Kurse an, bei denen Kinder und Jugendliche tüfteln, basteln oder was lernen können. Ob Buchgestaltung, Linolschnitt, Kunstworkshop, Tanzkurs, Skulpturen aus Schrott schweißen oder Papier schöpfen – all das ist in den Einrichtungen des Förderzentrums möglich. Auch Ausflüge zur Augustusburg, nach Stollberg oder zum Sigmund-Jähn-Lernpfad gehören zum umfangreichen Programm, bei dem für alle was dabei ist.

Papierschöpfen gehört zum Sommerferienprogramm des FZU Chemnitz. Bildrechte: dpa