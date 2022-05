Oder auf den Spielplan des Anhaltischen Theaters in Dessau schauen, was für ein Riesen-Bau aus den 30er-Jahren, der einst tausenden Theater-Gästen Platz bot und heute noch bietet. Ein spektakulärer "Hamlet" wurde dort letztens erst inszeniert. Und allein für die Café-Bar im anhaltischen Theater zu Dessau lohnt sich die Anreise, ja, da ist er endlich, der Genuss in vollen Zügen, rotes Plüsch und blitzendes Chrom, als würden wir in der Zeit reisen.

Auf nach Bitterfeld …

Und so gehört natürlich auch das nahe Bitterfeld auf unseren Neun Euro Reiseplan, nun wird er endlich wieder lebendig, der alte Spruch: "Sehn’n wir uns nicht auf dieser Welt, sehn’n wir uns in Bitterfeld!" Denn dort gibt es ein großartiges Kulturhaus, ein architektonisches Kleinod der sozialistischen Architektur. Im Reiseführer Wikipedia lesen wir hierzu: "Nach Gründung der DDR ließ diese in vielen Städten des Landes Kulturpaläste und -häuser als zentrale Stätten des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens errichten, so auch ab 1952 in Bitterfeld." Der Kulturpalast Bitterfeld Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

… und Hoyerswerda

Wird es nicht langsam wieder Zeit für eine neue Bitterfelder Konferenz? Wo, wenn nicht hier können wir all unsere brennenden Fragen diskutieren. Und entdecken wir so vielleicht wieder unsere eigene Geschichte, erkunden den Bitterfelder Weg? Der uns mit der S-Bahn bis ins abgelegene Hoyerswerda bringt, wo einst Brigitte Reimann den Traum vom Aufbruch träumte, und doch bitter scheiterte, aber immer weiter träumte. Und ihre großartige Franziska Linkerhand geistert noch heute durch die Hoyerswerdaer Stadtlandschaft, zwischen Platte und Hoyerswerdaer Schloss, wo vor wenigen Jahren Brechts Flüchtlingsgespräche zur Aufführung kamen, wieder mehr und mehr davon! Die Plattenbauten von Hoyerswerda kennt man, nur wenige verbinden mit der Stadt jedoch ihre historische Altstadt Bildrechte: dpa

"Willkommen in den Neubauslums, willkommen in den zehn Wohnkomplexen mit ihren drei Kneipen und Schließfächern für 70 000 Menschen, wo die Kriminalitätsrate und die der Selbstmorde einsame deutsche Spitze sind. Willkommen in einem bösartigen, hässlichen, dumpfen Alltag, der bösartige, hässliche, dumpfe Menschen stanzt." So schrieb der Spiegel, angesichts der Angriffe auf Asylbewerber vor nunmehr mehr als 30 Jahren. Aber unser Neun-Euro-Ticket spricht: Es werde Licht!

Unsere Heimat

Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, sondern auch unsere Museen und unsere Schlösser, unsere Dichter und unsere LPGen, unsere Tagebaue und unsere Bahnhöfe ... Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n mit der Eisenbahn! Wir glauben an die Zukunft, wir wollen reisen und besichtigen und genießen, wider einen bösartigen, hässlichen stumpfen Alltag, der uns vielleicht auch auf Sylt ereilen würde ... Im Stadtpark von Weißenfels befindet sich das Grab des frühromantischen Dichters Novalis Bildrechte: dpa