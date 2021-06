Wie kann die Kulturszene trotz Corona wieder zum gewohnten Betrieb zurückkehren? In Leipzig gab es dazu an diesem Samstag ein Modellprojekt: Im Technoclub Distillery haben 200 Menschen die Nacht durchgefeiert – ganz ohne Maske und Abstand. Bedingung für die Tanzveranstaltung war: testen, testen, testen.

Ein dreistufiges Testkonzept, entwickelt und umgesetzt in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, dem Universitätsklinikum Leipzig und dem Krankenhaus St. Georg, machte die Party möglich. Vor der Feier, am frühen Samstagnachmittag, mussten die Partygänger erst einen Antigentest durchführen lassen, dann eine Gurgelprobe abgeben. Letztere wird mit Hilfe eines beschleunigten PCR-Testverfahrens bis 19 Uhr geprüft – und dann kann es bei einem negativen Ergebnis auch schon losgehen.

Die Vorfreude auf die erste Technoparty seit mehr als einem Jahr war also groß – und die Erwartungen der 200 Gäste wurden erfüllt. Eine Party ohne Masken, ohne Abstand, und dank des Testkonzepts auch ganz ohne Angst vor einer Infektion – fast so wie vor Corona.

Nach über einem Jahr Tanzentzug nehmen die Teilnehmenden auch unangenehme Coronatests in Kauf, wenn als Belohnung ein maskenfreier Dancefloor winkt. Ob die Partygänger aber ein solches Konzept auch auf Dauer mitmachen würden, da ist sich beispielsweise Jakob aus Leipzig unsicher. Im Moment sei die Bereitwilligkeit, sich in eine Schlange zu stellen, groß, ob man das allerdings auch in einem Jahr noch so akzeptieren würde, müsse man dann schauen, das hänge von der allgemeinen Entwicklung ab.