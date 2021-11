Ein Museumsbesuch als Spiel in 80er Jahre-Ästhetik? Man fragt sich, warum noch niemand zuvor darauf gekommen ist. Das Leipziger Naturkundemuseum lädt mit Retroworld per Browser zur Erkundung ein. Zunächst wählt man sich sein Outfit oder gestaltet es selbst. Danach kann man zum Beispiel als Prinzessin mit Pfeil und Diadem durch das Museum wandern. Läuft man auf Objekte zu, offenbaren sie interessante Zusatzinformationen. So kann man einen Fischotter knuddeln und erfährt, dass er das Tier des Jahres 2021 ist und bekommt Bilder und Texte zu seiner Anatomie, Jagdgewohnheiten oder der Gefährdungslage. Ein Museumsbesuch, der garantiert Spaß macht, für kleine und große Besucher.

Naturkundemuseum Leipzig Bildrechte: dpa Wer lieber entspannt im Sessel sitzen möchte, anstatt aktiv zu spielen, kann sich den sehenswerten Videopodcast des Naturkundemuseums Leipzig anschauen. In bislang mehr als zwei Dutzend Folgen erfährt man Spannendes über die Tiefsee, die Eiszeit, die Evolution, den Waldboden oder Eduard F. Poeppig, den "sächsischen Humboldt", und zahlreiche andere Themen. Mitarbeiterinnen des Museums erläutern anhand von Museumsobjekten Zusammenhänge und Museumschef Dr. Ronny Maik Leder wird zum freundlichen "Klassenlehrer". Zu jeder Folge gibt es ein Handout und ein Arbeitsblatt zum Download mit weiterführenden Informationen, kurzen Zusammenfassungen sowie altersgerechten Aufgaben und Experimenten.

Der Gläserne Mensch ist das Erkennungszeichen des Hygiene-Museums Dresden Bildrechte: MDR/örg Gläscher Ein umfassendes Ersatzangebot für das derzeit geschlossene Hygiene-Museum in Dresden bietet die Webseite des Hauses. Das kostenfreie offene Forum "Ich weiß es besser!" am 1. Dezember ist ein Kommunikationsangebote zu brisanten Themen wie Fluchtmigration, der Klimakrise und der Corona-Pandemie. Ziel ist, ein Miteinander zu finden und die Erfahrungen der Mitwirkenden hörbar zu machen. In moderierten Kleingruppen soll beispielsweise aus möglichst vielen Perspektiven beschrieben werden, was es mit den Menschen macht, ständig im Krisenmodus zu sein.

Harald Martenstein Bildrechte: IMAGO / Horst Rudel Am 2. Dezember liest Kolumnist Harald Martenstein im Livestream (kostenpflichtig) aus seinem aktuellen Roman "Wut", in dem der Protagonist so sehr unter der Wut seiner Mutter leidet, dass er für immer aus dem Elternhaus flieht. Doch wirkliche Ruhe vor der traumatischen Kindheit findet er nicht.

Eine der Gefängnisformen ist der Mutter-Kind-Vollzug Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann Desweiteren führt eine (kostenpflichtige) Online-Führung beispielsweise am 9. Dezember durch die Ausstellung "Im Gefängnis. Vom Entzug der Freiheit". Das Gefängnis ist ein Ort, den die meisten wohl nur über Filme kennen. Wie aber sieht die Welt hinter Gittern wirklich aus? Sind Haftstrafen eine sinnvolle Bestrafung für alle Delikte? Bieten sie Gerechtigkeit und Schutz vor weiteren Verbrechen und wie können sie zur Resozialisierung beitragen? Diesen Fragen will die Ausstellung nachgehen.

Weitere Angebote finden Sie auf der Homepage des Dresdner Hygiene-Museums. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

"Die Geschichte des Soldaten" am Theater Plauen-Zwickau Bildrechte: Shai Levy Das ganze Spektrum der Bühnen Plauen-Zwickau lässt sich per Video erkunden. Zu den kostenfrei angebotenen Stücken gehört Igor Stravinskys selten aufgeführtes Musiktheaterwerk "Die Geschichte vom Soldaten", das visuell dezent aber wirkungsvoll inszenierte Hörspiel "Gestern. Heute. Morgen." des Theaterjugendclubs 15+ Zwickau, eine Aufnahme des 2. Klavierkonzertes von Johannes Brahms mit Frank Dupree, der Artist in Residence am Theater Plauen-Zwickau war oder Solo-Choreografien der Mitglieder des Ballettensembles unter dem Titel "Petits Pas – Kleine Schritte".

Schrift vermittelt Kultur und Geschichte, hier die Shakespeare-Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel Bildrechte: IMAGO Verschiedene Ausstellungen auch virtuell zu erleben, wird vom Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen National Bibliothek angeboten. So lässt sich beispielsweise unter dem leider in Coronazeiten noch immer hochaktuellen Titel "Rühr mich nicht an!" die Kulturgeschichte des Social Distancing erkunden. 5.000 Jahre Mediengeschichte werden anhand von Unterrubriken wie "Handschriftenkultur", "Zensur", "Medienzukünfte" oder "Ästhetik des Buches" vermittelt. Die Geschichte der Kulturvermitlung durch Papier wird mit der interaktiven Zusammenstellung "Bahnriss?! Papier | Kultur" gezeigt, bei der man beispielsweise erfährt, was Egoutteure machten und welche Faseralternativen es neben dem manchmal knappen Papier noch gab.

Galerist Judy Lybke spricht über Kunst und seine eigene Vergangenheit in Leipzig Bildrechte: Herlinde Koelbl Die berühmte Galerie Eigen+Art hält auf ihrer Webseite interessante Gespräche und Porträts von Künstlern oder zu Ausstellungen bereit. So gibt es lange Interviews mit dem Maler Neo Rauch, Künstlern wie Kai Schiemenz, David Schnell, Karl-Heinz Adler, Ricarda Roggan, Martin Eder und vielen anderen. In einem Gespräch mit dem Begründer der Galerie Eigen+Art, Judy Lybke, erfährt man beispielsweise, dass er früher einmal Kosmonaut werden wollte und selbst Aktmodell an der Kunsthochschule war.