800 Jahre gab es kein Theater in Stolberg – bis Christiane und Mario Jantosch das geändert haben. Das war 2011, als das Künstler-Ehepaar das AndersWelt-Theater in der 1.000-Seelenstadt im Südharz gegründet hat. Seitdem haben sie sich einen festen Platz in der Kulturwelt von Stolberg erarbeitet.

Theater mit integrativem Charakter

Mit "Peter Pan und Kapitän Hook" bespielte das AndersWelt-Theater die Waldbühne zum Sommertheater. Bildrechte: Helmut Scheffler Gerade erst lief die letzte Vorstellung ihres Sommertheaters-Stücks "Peter Pan und Kapitän Hook", das mit Kindern aus dem Kinderheim in Stolberg und mit Menschen mit geistiger Behinderung entstanden ist. Mit dem Stück haben sie die Stolberger Waldbühne aus ihrem "Dornröschen-Schlaf" geholt, wie Mario Jantosch erzählt. Eine Woche lang gab es hier zwei Mal täglich Theater zu sehen, insgesamt zwölf Vorstellungen, daneben auch noch Musik und ein spezielles Kinderprogramm. "Die Zuschauerfrequenz hätte größer sein können", sagt der 62-Jährige, doch für die erste Ausgabe ihrer eigenen "Festspielzeit" zeigt er sich trotzdem zufrieden. "Wenn wir nächstes Jahr an den Start gehen, wird es besser gehen", dessen ist sich der Theatermacher, der 14 Jahre lang Intendant des Harzer Bergtheaters in Thale gewesen ist, sicher.

AndersWelt-Theater: Strahlkraft in die umliegenden Regionen