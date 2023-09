Architektur Tag des offenen Denkmals 2023: Tipps für Ausflüge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Dabei können Sie viele Denkmäler und Lost Places besuchen, die sonst verschlossen sind. Hier sind unsere Tipps für besondere Besichtigungen – zum Beispiel eine ungewöhnliche Sporthalle in Magdeburg, das imposante Schloss Dornburg bei Zerbst, ein Sinti-Mausoleum in Halle, die Reste des alten Schwimmstadions in Leipzig, die Ruine des Leipziger Bahnhofs in Dresden, das verfallene "Halbes Schloss" im Altenburger Land oder die Klosterruine Paulinzella.