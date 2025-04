Bildrechte: Ueda/MIKIKO SATO GALLERY

10. April 2025, 15:30 Uhr

In unseren Tipps für Ihr Wochenende empfehlen wir eine Ausstellung über die Luft im Hygiene-Museum in Dresden. Am Freitag beginnen die Thüringer Bachwochen, Auftakt bildet die "Lange Nacht der Hausmusik" mit ca. 75 Konzerten in Privatwohnungen in Erfurt, Weimar, Jena und vielen anderen Orten. Am Theater Eisleben sind "Die Nashörner" von Eugene Ionesco zum letzten Mal zu sehen. Und in Leipzig lohnt ein Besuch in der Cinémathèque.