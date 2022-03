An dieser Stelle beginnen die Ungereimtheiten und offenen Fragen zur inzwischen erfolgten Vergabe an einen plötzlich aufgetauchten Konkurrenten, nachdem der Dresdner Palaissommer 2022 bereits fertig organisiert war. In einem Gespräch mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer des SIB, Oliver Gaber, über die Ausschreibung habe dieser auf die Abstimmung mit dem Kulturministerium und den Staatlichen Kunstsammlungen verwiesen, berichtet Jörg Polenz.