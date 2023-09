Gefärbtes Laub, geöffnete Weingüter, Flammkuchen und Aussichten auf malerische Täler – wie wäre es am Wochenende mit einem Ausflug in die Weinberge Sachsen-Anhalts? Sie könnten das Unstut-Tal erkunden und in der sogenannten Toskana des Nordens wandern, Wein verkosten sowie Freyburgs malerische Altstadt besuchen. Oder Sie nutzen das anhaltend schöne Wetter für eine der letzten Radtouren des Jahres und fahren auf dem Unstrut-Radweg – die schönste Etappe führt von Nebra über Freyburg nach Naumburg.

Weil das Wochenende – zumindest gefühlt – bis weit in die kommende Woche hineinreicht, noch ein Tipp für den Feiertag: Die Winzerinnen und Winzer des Blütengrunds in Großjena, einem Ortsteil von Naumburg, laden alljährlich am 3. Oktober zur Weinwanderung. Etwa sieben Kilometer Rundweg führen Sie an zwölf privaten Weingütern vorbei, darunter eines der ältesten der Region. Am Zusammenfluss von Saale und Unstrut können Sie an einer Terrassenmauer das monumentale Steinerne Bilderbuch sehen, das mit biblischen Szenen dem Wein huldigt. Außerdem lohnt sich ein Abstecher zum Max-Klinger-Weinberg: Hier steht das ehemalige Wohnhaus des berühmten Leipziger Künstlers Max Klinger, das man besichtigen kann.