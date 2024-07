Wochenendpläne können auch für die Nacht gemacht werden. Und in Halle können Sie dabei sogar noch etwas lernen. Die Lange Nacht der Wissenschaften lädt am 5. Juli nämlich zu rund 300 Veranstaltungen in Museen, Hörsäle oder Bibliotheken ein. Die ganze Stadt verwandelt sich in ein riesiges Experimentier- und Lernfeld. Sie können beispielsweise testen, wie fit ihr Gehirn ist, physikalische Experimente beobachten oder in einem Vortrag mehr über giftige Stoffe in Lebensmitteln erfahren.