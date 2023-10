Regen, Regen, Regen – da ist er also, dieser Herbst, der sich so lange nicht richtig zeigen wollte. Eigentlich ja auch ganz gemütlich, der erste Kürbis wartet in der Küche schon darauf zubereitet zu werden und das Museum, Theater und Co. wollen auch besucht werden. Falls Sie für das Wochenende noch Inspirationen brauchen, kommen hier ein paar Tipps für kulturelle Ausflüge:

Eine außergewöhnliche Ausstellung gibt es derzeit in Dresden zu sehen: Der türkische Autor Orhan Pamuk hat bereits Ende der 90er-Jahre ein ziemlich skurriles Projekt gestartet. In einem alten Haus in Istanbul hat er ein Museum errichtet, das Gegenstände zeigt, die in seinem Roman "Das Museum der Unschuld" (2008) eine Rolle spielen. Nun hat der Literaturnobelpreisträger Exponate aus diesem Museum für eine Ausstellung in Dresden nachgebaut.