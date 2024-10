Treffpunkt:

Karl May Museum Radebeul

Karl-May-Straße 5

01445 Radebeul



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10 bis 18 Uhr



Termine in den Herbstferien:

Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals als ich Old Shatterhand war ..."

am 5./6./8./10./12./13. und 20. Oktober 2024 um 11 Uhr

Dauer: 75 Minuten

Ab 5Jahren!



Familienführung "Auf den Spuren der Indianer"

am 6./8./10./13. und 20. Oktober 2024 um 15 Uhr

Dauer: 90 Minuten

Ab 5 Jahren!



Bogenschießen im Karl May Museum

am 8./15. und 19. Oktober 2024 um 11 Uhr



Kinolino-Filmfest

am 9./11./16. und 18. Oktober 2024 um 11 und 15 Uhr

Dauer: ca. 100 Minuten

Ab 6 Jahren!



Erlebnisrundgang "Gestatten, Frau May! Mit Karl Mays Gattin durch Radebeul"

am 9. und 16. Oktober 2024 um 15 Uhr

Dauer: 2,5 Stunden



Lange Nacht im Karl May Museum

am 19. Okober 2024 ab 18 Uhr



Eintritt:

10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder 5 Euro

Familienkarte 22 Euro plus Führungsgebühr



Wichtig:

Anmeldung bis spätestens 16 Uhr zum jeweiligen Freitag vor der Führung möglich unter info@karl-may-museum.de oder telefonisch unter 0351-8373010.

Die Preise der Führungen variieren und können telefonisch erfragt werden.