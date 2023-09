KINOLINO: 30 Filmfest für junges Publikum

30.09. bis 15.10.2023

An verschiedenen Orten in Dresden



Special: Von der Rolle - Eine Spurensuche durch die Filmgalerie

Für das Miniabenteuer im Escape-Room sollten ca. 50 Minuten Zeit eingeplant werden.

Es wird für Kinder von 8 bis 10 Jahren empfohlen.

Termine: nach Vereinbarung, Anmeldung per E-Mail an: info@filmgalerie-phaseiv.de



Special: Mitmalfilm-Malaktion

Die beiden Animationsfilmemacher:innen Alice von Gwinner und Uli Seis haben ganz besondere Malvorlagen erfunden.

Diese werden mit Buntstiften bemalt, dann per App eingescannt und in Trickfilme verwandelt.

Termine:

Bibliothek Prohlis, 12. Oktober 2023, 14 Uhr (Digitaler Donnerstag SPEZIAL)

Bibliothek Pieschen, 13. Oktober 2023, 9:30 Uhr (Workshop mit Anmeldung)

Centrum Galerie, 13. Oktober 2023, 13–17 Uhr

Bibliothek Gorbitz, 14. Oktober 2023, 15:30 Uhr (Familiensamstag SPEZIAL)