Kultur zum Abkühlen Kühle Ausflugsziele an heißen Tagen rund um Dresden und in der Lausitz

Was tun, wenn die Sonne im Sommer brennt und die Temperaturen Werte von über 30 Grad Celsius erreichen? Abkühlung suchen! An welchen sehenswerten Kulturorten in Dresden und in der Lausitz das besonders gut klappt, verraten wir Ihnen in unseren Kulturtipps mit Kühlungsfaktor. Mit dabei: Tipps für aktuelle Sonderausstellungen im klimatisierten Museum, Entdeckungstouren durch die kühlen Gemäuer der Albrechtsburg Meißen und ein Ausflug in den Dresdner Kulturpalast.