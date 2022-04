Ausstellungen, Theaterstücke, Oster-Suchspiele Ostern in Dresden und der Lausitz: Elf Ausflugsziele bei Regen

Die Feiertage zu Ostern laden ein, mit der Familie und Freunden schöne Ausflüge in Parks und Gärten zu unternehmen. Doch wenn sich Regen und schlechtes Wetter ankündigen, muss schnell eine Alternative her – besonders für Kinder. Wir haben Empfehlungen zusammengestellt. Denn auch drinnen kann man Ostern 2022 viel Kultur erleben: Zum Beispiel aufwendig verzierte sorbische Ostereier in Bautzen und Dresden, eine spannende Führung im Hygienemuseum in Dresden oder ein Konzert für Kleinkinder in Görlitz.