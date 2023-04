Wie war das Leben der einfachen, kleinen Leute in der Kleinstadt um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert? Im Ackerbürgermuseum Reichenbach/O.L. kann man in diese Erfahrungswelt eintauchen. Ein originalgetreu wieder aufgebautes Haus mit Hof liefert einen Einblick in das Leben der sogenannten Ackerbürger. Das waren Menschen, die neben ihrer Tätigkeit in der Fabrik, im Handel und im Gewerbe eine bescheidene Landwirtschaft zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes betrieben.