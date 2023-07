Als Kurfürst von Sachsen und König in Polen feierte August der Starke viele rauschende Feste auf Schloss Pillnitz. Wie sich das ungefähr angefühlt hat, können Kinder in den Sommerferien erleben. Mit den Kostümen aus der Zeit verwandeln sie sich in eine barocke Festgesellschaft und erfahren Spannendes über die höfischen Sitten – inklusive historischer Spiele, Tanz und Musik. Im Pillnitzer Park können zudem kleine Naturfreunde auf Eichhörnchen-Entdeckerjagd gehen. Hier erfahren sie, wo die niedlichen Nager ihre Nahrung verstecken und wo sie schlafen.