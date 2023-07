Empfehlungen Für Kinder in Dresden und Görlitz – Neun Tipps für die Sommerferien

Vom 10. Juli bis zum 18. August 2023 können Kinder in Sachsen in den Sommerferien viel erleben! Wie wäre es zum Beispiel mit Theater in Dresden, einer Zeitreise an den Hof von August dem Starken auf Schloss Pillnitz oder Schloss Moritzburg, Märchen auf Festung Königstein, Basteln in Bautzen oder einer Entdeckungstour in den Regenwald in Görlitz? Hier eine Auswahl an Tipps für Ferienabenteuer mit der ganzen Familie – mit Service-Infos zu Adressen und Terminen.