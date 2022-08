Was und wann im Palitzschhof?



Batiken

Termine: 23., 24., 25. und 26. August

Für Menschen zwischen 6 und 16 Jahren



Experiment Druck & Fantasie

Termin am 24. August

Für Menschen zwischen 6 und 16 Jahren



Buchwerkstatt

Termin am 28. August

Für Menschen zwischen 6 und 14 Jahren



Wo?

Palitzschhof

Gamigstraße 24

01239 Dresden



Was und wann auf der Albrechtsburg?



Sommertöpfern

Termine: 21. und 22. Juli, 22. und 23. August

Für Menschen zwischen 6 und 10 Jahren



Dein Haarschmuck

Termine: 22. und 23. August

Für Menschen zwischen 8 und 12 Jahren



Comic-Workshop Kaboom!

Termine: täglich zwischen 22. und 26. August

Ab 13 Jahren



Tanz' dich frei

Termine: 23., 24., 25. und 26. August

Für Menschen zwischen 8 und 10 Jahren



Utensilo & Co

Termine: 24., 25. und 26. August

Für Menschen zwischen 10 und 14 Jahren



Wo?

Schloss Albrechtsberg

Bautzner Straße 130

01099 Dresden