Was für eine Welt überlassen wir unseren Kindern? Hoffentlich wird es die bestmögliche sein. Mehrere Künstler haben sich im Rahmen der Kinderbiennale in Dresden mit der Frage beschäftigt, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Von Beginn an wurde die Ausstellungsentwicklung von Kindern begleitet. Die Schau ist so auch eine Einladung an Kinder und Familien, selbst aktiv und kreativ zu werden.

Bildrechte: TU Dresden, Professur Mediengestaltung erstellt mit Stable Diffusion von Stability AI Ltd