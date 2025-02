Bildrechte: Simon Schneider

Kulturelle Ausflugsziele Wohin am Wochenende? Tipps für Gotha, Magdeburg und Dresden

13. Februar 2025, 15:30 Uhr

Hier sind unsere Tipps für Ihr Wochenende: Entdecken Sie eindrucksvolle und preisgekrönte Naturfotografien in der Orangerie in Gotha. Zwischen Lachen und Weinen balanciert die Komödie "Planet B" am Theater in Magdeburg, und in Dresden steht Kat Frankie mit ihrem A-capella-Herzensprojekt "Bodies" auf der Bühne im Kulturpalast.