01. August 2024, 15:30 Uhr

Sie suchen Ausflugstipps für das Wochenende? Beim Sommertheater in Weimar können Sie Shakespeares "Hamlet" als unterhaltsame Endzeittragödie erleben, in der frisch sanierten Hyparschale in Magdeburg mehr über den anonymen Street-Art-Künstler Banksy erfahren und in Dresden mit der Band Hotel Rimini den Sonntag ausklingen lassen.