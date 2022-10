An der Media Art Corner am Theaterplatz in Eisenach lässt sich seit der Corona-Pandemie Kunst im öffentlichen Raum entdecken. Über zwei große Bildschirme sowie Außenlautsprecher in einem Schaufenster an der Ecke zur Sophienstraße wird allen, die zufällig oder gezielt vorbeilaufen, zeitgenössische Medienkunst präsentiert. Ganzjährig sind wechselnde Ausstellungen zu sehen – und versprechen ein modernes Kunsterlebnis mitten in der Altstadt.