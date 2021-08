Etwas im Schatten des Doms stehend, ist die Johanniskirche in der Magdeburger Altstadt. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg beinahe komplett zerstört und erst in den 90er-Jahren wieder aufgebaut. Fertiggestellt wurde der Neubau erst mit einem künstlerischen Highlight: Der Dresdner Künstler Max Uhlig entwarf die Kirchenfenster und bemalte jedes Stück eigenhändig. Es ist das größte Werk des Malers.

Die Chor-Fenster hat Max Uhlig im strengen Schwarz-Weiß und in den eckigen Formen knorriger Gewächse gelassen. Er nimmt damit die Passions-Fenster einer Kirche auf, lässt sogar so etwas wie eine Dornenkrone anklingen. Die sechs Südfenster lassen das Licht in Rot-Orange-Gelb aufjubeln, es erstrahlt in starken Kontrasten zu dunklen Partien. Die Fenster erscheinen tatsächlich wie bemalt, nicht wie kombinierte homogene Farbscheiben. Ein Besuch in dieser inzwischen nicht mehr geweihten Kirche ist also ein besonderes Kunsterlebnis.