Sie gehören zu den erfolgreichsten Rockbands überhaupt und stehen schon seit 1972 auf der Bühne: Deep Purple. "Smoke on the Water", den größten Hit des britischen Quintetts, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Am Sonntagabend wird die Gruppe um Frontmann Ian Gillan die Erfurter Messehalle unter dem Motto "One More Time" noch ein letztes Mal rocken.

Bildrechte: imago/Pacific Press Agency