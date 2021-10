Schatz und Türsturz verändern die Sicht auf Erfurts mittelalterliche Geschichte. Der Sturz, weil er die Synagoge ein volles Jahrhundert älter macht als bis dahin vermutet. Und der versteckte Schmuck, weil er einen Blick in das Leben einer wohlhabenden jüdischen Familie erlaubt und von ihrem Ende erzählt. An den Knöpfen und Schnallen, so erzählt die Kunsthistorikerin Maria Stürzbecker, waren noch Fäden zu erkennen: "Man sieht, dass die sozusagen unter dem Eindruck der Gefahr von der Kleidung abgetrennt wurden."

1349 gibt es in ganz Europa Pestpogrome. Auch in Erfurt wird den Juden vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben. Am 21. März 1349 ermorden Erfurter Handwerker die schätzungsweise 900 Juden der Stadt, plündern ihre Häuser. 15 kostbare Handschriften, darunter die größte hebräische Bibel des Mittelalters und die größte Thorarolle, kommen in die Ratsbibliothek, ein bronzener Sabbatleuchter findet sich im Domschatz wieder.



Die Synagoge verkauft der Rat an einen Erfurter Bürger, der sie zum Lagerhaus umbaut, bevor sie im 19. Jahrhundert zum Tanzsaal wird. So gerät sie in Vergessenheit, bleibt aber als Gebäude erhalten.