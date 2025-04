Die Erfurter Firma Topf & Söhne baute zwischen 1939 bis 1945 Krematoriumsöfen und Lüftungstechnik für die Gaskammern in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald. Seit 2011 ist der einstige Betriebssitz inklusive dem früheren Verwaltungsgebäude eine Gedenkstätte. Die Ausstellungen erzählen von der Geschichte des Unternehmens und der Verstrickung in den Holocaust, von Mitwisser- und Mittäterschaft, und werfen einen Blick auf die Nachgeschichte der Leugnung, Verdrängung und Strafverschonung. Hier lässt sich am historischen Ort erfahren, wie wenig es im Zweiten Weltkrieg brauchte, dass sich private Wirtschaftsunternehmen am NS-Menschheitsverbrechen beteiligten.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt